Он считает, что такое решение свидетельствует о неспособности Вашингтона признать поражение Украины и предоставляет временное облегчение, но в результате приведет к тысячам жертв и превращению Украины в новую "Вьетнамскую войну" или другой конфликт с катастрофическими последствиями.
«Умрут тысячи»: В США шокировались решением Байдена по Украине
16:35 2023-07-17
Брайан Берлетик, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, выразил недовольство решением президента Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов ВСУ.
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17:14
Наталья Гончарова
2 женщины обвинили клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца в сексуальном насилии
Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.
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