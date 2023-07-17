«Умрут тысячи»: В США шокировались решением Байдена по Украине

Он считает, что такое решение свидетельствует о неспособности Вашингтона признать поражение Украины и предоставляет временное облегчение, но в результате приведет к тысячам жертв и превращению Украины в новую "Вьетнамскую войну" или другой конфликт с катастрофическими последствиями.