В Китае развивается множество новых строительных проектов, которые зачастую приводят к эвакуации местных жителей

Именно такие дома, находящиеся в одиночестве среди новых кварталов или преграждающие дороги, называются "домами-гвоздями".

В Китае это явление не редкость, и можно увидеть целые улицы, где такие дома стоят, несмотря на все попытки их выселить.

Этот термин пришел в китайский язык и означает здание, которое нарушает гармонию окружающей среды.

За последнее десятилетие в Китае было оставлено множество таких домов-гвоздей, которые стали объектами интереса не только для туристов, но и для любителей архитектуры.