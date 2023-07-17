Шведская компания Essity продала бренды Zewa, Libresse и Libero в России

16:45 2023-07-17

Компания Essity, специализирующаяся на производстве средств личной гигиены, успешно завершила продажу своих российских предприятий компании "Новые технологии" Игоря Шилова за сумму около 117 миллионов долларов.

Эта сделка означает выход Essity с российского рынка, передает пресс-релиз компании.

Покупателем стала компания "Новые технологии", которая теперь владеет брендами Zewa, Libresse и Libero в России.