Шведская компания Essity продала бренды Zewa, Libresse и Libero в России

Эта сделка означает выход Essity с российского рынка, передает пресс-релиз компании.
Покупателем стала компания "Новые технологии", которая теперь владеет брендами Zewa, Libresse и Libero в России.
Эта сделка означает выход Essity с российского рынка, передает пресс-релиз компании.
Покупателем стала компания "Новые технологии", которая теперь владеет брендами Zewa, Libresse и Libero в России.
Наталья Гончарова
Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.