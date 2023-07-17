Врач-диетолог: три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское

Игристое вино противопоказано закусывать блюдами с сыром маскарпоне, сливочным маслом и майонезом.

В сочетании с алкоголем эта пища может спровоцировать обострение панкреатита, тяжесть в желудке, тошноту и вздутие.

Не очень хорошо с алкоголем сочетается и жирная свинина, от которой человеку может стать плохо.

Также не лучшим образом сочетается с шампанским шоколад, конфеты и другие сладости.

Вместе с игристым вином они очень резко поднимают уровень глюкозы в организме, а это может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.

А вот лучше всего закусывать шампанское нежирной рыбой, сыром, овощами и фруктами.