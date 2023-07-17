Известные джазовые музыканты, которые умерли из-за наркотиков

Давайте вспомни тех из них, для которых эта вредная привычка закончилась трагически.

Формула «секс, наркотики и рок-н-ролл» давно укоренилась в умах общественности. Ни для кого не секрет, что жизнь популярных музыкантов очень часто связана с многочисленными стрессами, справиться с которыми им помогают только наркотические средства. Не обошла эта участь и талантливых джазистов.

Чарли Паркер Великий саксофонист и один родоначальников классического джаза очень быстро достиг высот и мировой известности, но также скоро и потерял все. Зависимость от морфия, который музыканту прописали после серьезной аварии, переросла в пристрастие к героину. Паркер растерял всех друзей, заработал язву желудка, а когда заканчивались деньги на дозу, то закладывал свой саксофон в ломбард. Сердце музыканта остановилось в марте 1955 года. На тот момент ему было всего 34 года.

Джон Колтрейн Наркотики сгубили еще одного всемирно известного саксофониста. Колтрейн обратился к веществам в поисках новых тем и вдохновения, но ничем хорошим это не закончилось. В отличие от Паркера, Котрейн все же смог завязать, и даже попытался создать семью, но употребление наркотиков не прошло бесследно – музыкант умер в 1967 году в возрасте 40 лет.

Дженис Джоплин Великая Джоплин навсегда останется в истории музыки и в сердцах фанатов. Она всегда старалась выделяться и не быть похожей на других в музыке, в стиле одежды, в появлениях перед публикой. Но вот от популярных среди ее коллег запрещенных веществ Джоплин отказаться не удалось. Она скончалась от передозировки в 1970 году. На тот момент ей было 27 лет – роковой возраст для многих музыкантов.