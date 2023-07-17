Полностью покрытая татуировками девушка показала, как выглядела с чистой кожей

Пользователи Интернета знают Люк как «Голубоглазого дракона».

Все тело 24-летней девушки покрыто тату (они есть даже на белках ее глаз).

Она часто позирует для различным арт-проектов и сама ведет страницы в социальных сетях, на которых выкладывает свои снимки.