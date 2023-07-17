Полностью покрытая татуировками девушка показала, как выглядела с чистой кожей

Пользователи Интернета знают Люк как «Голубоглазого дракона».
Все тело 24-летней девушки покрыто тату (они есть даже на белках ее глаз).
Она часто позирует для различным арт-проектов и сама ведет страницы в социальных сетях, на которых выкладывает свои снимки.
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Но оказалось, что всего пять лет назад Люк была обычной девушкой, причем очень красивой.
Тогда ее тело не покрывали многочисленные татуировки, а волосы были светлыми, а не синими.
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Фотографиями своего прошлого Эмбер поделилась по просьбе подписчиков.
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Девушка рассказала, что фотографии были сделаны в 2015 году.
Она рассказала, что тогда у нее еще не было ни татуировок, ни груди.
«Четыре года страшной боли и шока, которому я подвергала свое тело. Четыре года борьбы с тревожностью во время татуировок, четыре тяжелых года испытания психики. Но оно того стоило», - признается Люк.
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Для того, чтобы покрыть все тело тату, Эмбер понадобилось около сотни сеансов.