Полностью покрытая татуировками девушка показала, как выглядела с чистой кожей

18:27 2023-07-17

Знаменитая бодимодификаторша из Австралии Эмбер Люк поделилась архивными снимками.

Пользователи Интернета знают Люк как «Голубоглазого дракона».

Все тело 24-летней девушки покрыто тату (они есть даже на белках ее глаз).

Она часто позирует для различным арт-проектов и сама ведет страницы в социальных сетях, на которых выкладывает свои снимки.

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    Но оказалось, что всего пять лет назад Люк была обычной девушкой, причем очень красивой.

    Тогда ее тело не покрывали многочисленные татуировки, а волосы были светлыми, а не синими. 

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    Фотографиями своего прошлого Эмбер поделилась по просьбе подписчиков.

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    Девушка рассказала, что фотографии были сделаны в 2015 году.

    Она рассказала, что тогда у нее еще не было ни татуировок, ни груди.

    «Четыре года страшной боли и шока, которому я подвергала свое тело. Четыре года борьбы с тревожностью во время татуировок, четыре тяжелых года испытания психики. Но оно того стоило», - признается Люк.

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    Для того, чтобы покрыть все тело тату, Эмбер понадобилось около сотни сеансов.