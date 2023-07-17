Самые красивые звездные пары с большой разницей в возрасте

Но все же среди селебрити встречаются те, чьи паспортные данные не помешали нам поверить в их искреннюю любовь.

Критике регулярно подвергаются обычные люди – что уж говорить о знаменитостях, каждый шаг которых отслеживается тысячами людей по всему миру.

В нашем обществе к парам влюбленных с большой разницей в возрасте принято относиться с неким пренебрежением.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс – разница 25 лет Начнем с самой популярной пары из нашего списка. История любви британской актрисы и наследника известной голливудской фамилии началась еще в 1998 году. Тогда их случайно свел Денни Де Вито. Позже Майкл признавался, что влюбился в Зету-Джонс с первого взгляда. На тот момент еще женатый на другой женщине Дуглас буквально преследовал молодую актрису, которая в итоге сдалась под его напором. Кэтрин очень боялась реакции своих родителей, ведь у них с Майклом разница в возрасте в четверть века! Но в итоге все сложилась удачно: пара поженилась, воспитывает двоих детей и все еще счастлива вместе, несмотря на вздохи злопыхателей. Майкл и Кэтрин вместе прошли карьерные взлеты и падения, смогли победить рак Дугласа, вместе борются с биполярным расстройством Зеты-Джонс и показывают всем нам пример крепких отношений.

Вуди Аллен и Сун-И Превен – разница 35 лет В истории Голливуда вряд ли найдется пример более скандальных отношений, чем роман и последующая свадьба великого Вуди Аллена и его падчерицы. Сун-И Превен была приемной дочерью бывшей жены режиссера Мии Фэрроу, так что Аллен воспитывал ее на протяжении 12 лет. Отношения с девушкой едва не потопили карьеру Вуди, вызвали огромный общественный резонанс, а новые скандальные подробности всплывают и сейчас. Но все это не смогло помешать любви. Аллен и Превен поженились в 1997 году, удочерили двух девочек и счастливо живут до сих пор, не обращая внимания на общественные бурления.

Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли – разница 20 лет Некоторые пары знаменитостей настолько органично смотрятся вместе, что на разницу в возрасте между ними никто не обращает внимания. Это как раз случай отношений брутальной звезды боевиков Джейсона Стэтхэма и модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Роман между ними начался в 2010 году. С тех пор Джейсон и Роузи демонстрируют пример идеальных голливудских отношений. Несмотря на то, что пара вместе уже более десяти лет, они до сих пор не женаты. Но это не мешает актеру и модели наслаждаться обществом друг друга и воспитывать трехлетнего сына.

Венсан Кассель и Тина Кунаки – разница 31 год Развод одной из самых красивых пар европейского кинематографа Венсана Касселя и Моники Белуччи потряс весь мир. В расставании общественность обвинила именно актера, так как за Касселем давно закрепилась весьма сомнительная репутация. Не добавил Венсану зрительской любви и роман с 20-летней моделью Тиной Кунаки. Девушке тоже досталось – ее обвинили в расчетливости и обозвали «голддиггершей». Но спустя пару лет злые языки успокоились. А ведь и правда – очень сложно усомниться в искренности отношений Венсана и Тины, которые буквально светятся от счастья рядом друг с другом. Друзья Касселя говоря, что рядом с девушкой актер сильно изменился в лучшую сторону. Сейчас пара воспитывает маленькую дочку и делится планами завести еще детей.