В Могилевской области 17 июля утонули 8-летний мальчик и 71-летний пенсионер

Трагически завершился поход на озеро детей в Могилевском районе сегодня днем. Как сообщает Могилевонлайн со ссылкой на МЧС, один из них, 8-летний мальчик, утонул.

Сообщение о том, что нодин из мальчиков не вернулся с прогулки, спасателям поступило в 14.22. Прибывшие на место сотрудники МЧС никого не обнаружили на поверхности воды, но на берегу водоема возле деервни Каменка, лежали детские вещи.

Мать ребенка, обеспокоенная его долгим отсутствием, отправилась искать сына. Увидела его одежду на берегу, позвонила спасателям. Мальчика из воды доставили водолазы, он был без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий специалисты констатирована его смерть.

Ребенок с семьей проживал в деревне Брыли Могилевского района. Он купался в озере с другими детьми - без сопровождения взрослых. Когда он стал тонуть, купавшиеся рядом дети разбежались.

Как уточняет издание, место для купания не оборудовано. Могилевский межрайотдел Следственного комитета проводит проверку по факту утопления.

Вода также унесла жизнь и пенсионера из Быховского района. В 8.15 спасателям поступил сигнал, что в реке Лахва около деревни Залохвенье обнаружен труп человека. Прибывшие к месту ЧП спасатели обнаружили на поверхности воды, примерно в 7 метрах от берега, труп мужчины.

На берегу находился велосипед. Как выяснилось, на воде погиб 71-летний пенсионер. Проводится проверка.