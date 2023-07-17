Японские ученые установили, что клубника способна защитить от инфаркта и инсульта

19:15 2023-07-17

Эксперименты показали, что эта ягода способна избавить сосуды от так называемого плохого холестерина.

Эта популярная ягода считается очень полезной благодаря своему богатому составу. Кроме того, японские ученые установили, что клубника способна защитить от инфаркта и инсульта.

Как сообщает портал med-heal.ru, эксперты из Осаки провели ряд медисследований, чтобы выяснить, как быстро проявляется польза от съеденной ягоды. В экспериментах приняли участие женщины в возрасте от 20 лет, которые не жаловались на здоровье.

Волонтеров кормили пюре из клубники, порцию была равно половине килограмма. Через полчаса у них брали анализ крови. Процедуру повторяли на протяжении четырех часов.

Согласно полученным результатам, у тех женщин, которые ели клубнику, признаки накопления липопротеинов низкой плотности были в разы меньше. Они служат вредным видом холестерина, который способен вызывать закупорку сосудов.

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