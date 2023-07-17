Эта популярная ягода считается очень полезной благодаря своему богатому составу. Кроме того, японские ученые установили, что клубника способна защитить от инфаркта и инсульта.
Как сообщает портал med-heal.ru, эксперты из Осаки провели ряд медисследований, чтобы выяснить, как быстро проявляется польза от съеденной ягоды. В экспериментах приняли участие женщины в возрасте от 20 лет, которые не жаловались на здоровье.
Волонтеров кормили пюре из клубники, порцию была равно половине килограмма. Через полчаса у них брали анализ крови. Процедуру повторяли на протяжении четырех часов.
Согласно полученным результатам, у тех женщин, которые ели клубнику, признаки накопления липопротеинов низкой плотности были в разы меньше. Они служат вредным видом холестерина, который способен вызывать закупорку сосудов.
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