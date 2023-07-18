Британские ученые изучают российские танки в секретной лаборатории

07:20 2023-07-18

Адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, раскрыл в интервью для Telegraph, что британские ученые изучают захваченные российские танки в тайной лаборатории в Портон-Дауне.

Танки были разобраны на части, и эксперты проводят детальное исследование, чтобы понять работу их оборудования.

Британия также обменивается результатами своих исследований с другими странами-участницами.