Британские ученые изучают российские танки в секретной лаборатории

Танки были разобраны на части, и эксперты проводят детальное исследование, чтобы понять работу их оборудования.
Британия также обменивается результатами своих исследований с другими странами-участницами.
Танки были разобраны на части, и эксперты проводят детальное исследование, чтобы понять работу их оборудования.
Британия также обменивается результатами своих исследований с другими странами-участницами.
Наталья Гончарова
Чего только не применяют дачники ля того, чтобы вырастить овощи и фрукты вкусными, крупными, без химии и в большом количестве. В этом деле поможет удобрение из консервированного горошка.