Автор отмечает, что тактика Вооруженных сил России, осуществляющих ракетные и беспилотные удары, привела к истощению ограниченных запасов ракет Украины. Российские военные также систематически уничтожали ракетные комплексы ПВО во время подготовки Украины к контрнаступлению.

Хонрада заключает, что даже новые системы противовоздушной обороны не спасут Украину от краха, так как ВПК РФ продемонстрировал способность наращивать производство ракет и беспилотных летательных аппаратов для ударов по военным объектам в Киеве.