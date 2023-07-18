Хуснуллин: Восстановлен реверсивный режим движения по Крымскому мосту

Теперь транспорт движется только по правой полосе в направлении Тамань-Керчь.
Повреждения на мосту были быстро устранены, а специалисты провели проверку конструкций, подтвердив их готовность к открытию движения.
Теперь транспорт движется только по правой полосе в направлении Тамань-Керчь.
Повреждения на мосту были быстро устранены, а специалисты провели проверку конструкций, подтвердив их готовность к открытию движения.
Наталья Гончарова
Чего только не применяют дачники ля того, чтобы вырастить овощи и фрукты вкусными, крупными, без химии и в большом количестве. В этом деле поможет удобрение из консервированного горошка.