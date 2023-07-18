Хуснуллин: Восстановлен реверсивный режим движения по Крымскому мосту

08:05 2023-07-18

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено в режиме реверса после террористической атаки, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Теперь транспорт движется только по правой полосе в направлении Тамань-Керчь.

Повреждения на мосту были быстро устранены, а специалисты провели проверку конструкций, подтвердив их готовность к открытию движения.