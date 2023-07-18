В США оценили последствия теракта на Крымском мосту для России

08:15 2023-07-18

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, Джон Кирби, заявил, что США не считают, что атака на Крымский мост будет иметь драматический эффект и повлияет на возможности и размещение российских сил.

Вашингтон пока не заметил какого-либо значительного влияния этого инцидента на ситуацию в регионе.

Кирби также подчеркнул, что мост не является единственным путем обеспечения полуострова.