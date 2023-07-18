В США оценили последствия теракта на Крымском мосту для России

Вашингтон пока не заметил какого-либо значительного влияния этого инцидента на ситуацию в регионе.
Кирби также подчеркнул, что мост не является единственным путем обеспечения полуострова.
Вашингтон пока не заметил какого-либо значительного влияния этого инцидента на ситуацию в регионе.
Кирби также подчеркнул, что мост не является единственным путем обеспечения полуострова.
Наталья Гончарова
Чего только не применяют дачники ля того, чтобы вырастить овощи и фрукты вкусными, крупными, без химии и в большом количестве. В этом деле поможет удобрение из консервированного горошка.