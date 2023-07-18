В Старых Дорогах годовалый малыш выпал из окна и погиб

Годовалый ребенок выпал из окна в Старых Дорогах, он погиб. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточняет следствие, трагедия произошла 17 июля. В квартире находилась молодая пара с годовалой крохой. Родители открыли окно на кухне для проветривания помещения, и начали заниматься домашними делами.

Женщина отвлеклась, и не заметила, когда маленький сын пропал из виду.

По предварительным данным, малыш забрался на подоконник по стоящему рядом дивану, и выпал из открытого окна. Кроху, лежавшего на земле без сознания, увидел проходящий мимо мужчина, и вызвал скорую.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. К сожалению, спасти его, несмотря на усилия врачей, не удалось.

Обстоятельства произошедшего при проверке установит Стародорожский райодел Следственного комитета.