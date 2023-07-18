Игорь Петренко вновь накопил огромный долг по алиментам

Актер Игорь Петренко опять накопил многомиллионный долг по алиментам - на детей от бывшей жены, актрисы Екатерины Климовой, сообщает Газета.ру со ссылкой на СтарХит.

Как уточняет издание, задолженность по алиментам у звезды сегодня составляет без малого 5 миллионов рублей. Это подтверждает инфоромация на официальном сайте судебных приставов.

Долг по выплате алиментов артист накапливает не впервые. В конце 2022-го года Петренко уже погашал задолженность в размере 6 миллионов рублей.

После этого артист попросил через суд сократить размер выплачиваемых алиментов общих с Климовой сыновей - 16-летнего Матвея и 14-летнего Корнея. Однако заявление Петренко вернули по причине несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Игорь Петренко и Екатерина Климова в браке состояли 10 лет - с декабря 2004-го по июль 2014-го.