ГД: На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки

Он подчеркнул, что прекращение этой сделки является правильным решением. По словам Ивлева, под прикрытием зерновой сделки были провозимы вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты. Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против продления этой сделки.

В связи с этим, российские гарантии безопасности судоходства отзываются, а морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря сворачивается. Таким образом, без участия России зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.