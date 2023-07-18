ГД: На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки

10:40 2023-07-18

Генерал-майор запаса Леонид Ивлев, депутат Государственной Думы от Крыма, заявил, что оружие было доставлено на Украину под прикрытием зерновой сделки.

Он подчеркнул, что прекращение этой сделки является правильным решением. По словам Ивлева, под прикрытием зерновой сделки были провозимы вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты. Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против продления этой сделки.

В связи с этим, российские гарантии безопасности судоходства отзываются, а морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря сворачивается. Таким образом, без участия России зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.