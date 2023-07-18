Российские и американские ученые создали химические коктейли, способные повернуть старение вспять

Международная группа ученых, куда вошли специалисты Гарвардской медицинской школы, Массачусетского технологического института и Института физико-химической биологии им. Белозерского Московского университета разработала химический вариант перепрограммирования клеток организма в молодое состояние.

Ранее таких целей можно было достичь лишь средством мощной генной терапии.

Авторы открыли сразу 6 химических «коктейлей», способных лечь в основу «таблетки молодости». Новаторское исследование ученые опубликовали в журнале Aging.

Основанием для этого стало открытие ученого Синья Яманаки из Японии, удостоенное Нобелевской премию за так называемые факторы Яманаки. Это гены, активация которых позволяет превратить любые взрослые клетки в стволовые, в итоге чего они омолаживаются.

Авторы нового исследования провели скрининг и разработали высокопроизводительные клеточные методы, позволяющие отличать молодые клетки от старых и стареющих.

В итоге этого открытия у команды получились 6 химических «коктейлей», которые способны восстанавливать клеточные функции и профили молекул РНК всего генома до состояния молодости. И - мнее, чем за неделю обратить клеточное старение вспять.

Открытие делает возможным омоложение всего организма и развитие регенеративной медицины. Лечить многочисленные возрастные болезни и эффективней восстанавливаться после травм, по утверждениям экспертов, скоро станет возможным «с помощью одной таблетки».