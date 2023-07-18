ЕС планирует создать постоянный механизм военной помощи для Украины

Обсуждается выделение бюджета из фонда для обеспечения долгосрочной поддержки безопасности и поставок военной помощи Украине.
Планы направлены на гарантирование выполнения обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины.
Обсуждается выделение бюджета из фонда для обеспечения долгосрочной поддержки безопасности и поставок военной помощи Украине.
Планы направлены на гарантирование выполнения обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины.
admin
По информации командира российского подразделения, на "гуманитарной" частоте связи, указанной в сброшенных листовках, связались с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выразили желание добровольно сдаться и сложить оружие.