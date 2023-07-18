ЕС планирует создать постоянный механизм военной помощи для Украины

14:35 2023-07-18

Евросоюз планирует создать новый механизм для постоянной военной помощи Украине из Европейского фонда мира, сообщил источник в ЕС.

Обсуждается выделение бюджета из фонда для обеспечения долгосрочной поддержки безопасности и поставок военной помощи Украине.

Планы направлены на гарантирование выполнения обязательств ЕС по обеспечению безопасности Украины.