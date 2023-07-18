Рецидивистка залезла в дом бобруйской пенсионерки и украла всю заначку хозяйки

83-летняя бобруйчанка в частном доме проживает одна. Зная, что калитка в ее дворе всегда закрыта изнутри, и открыть ее с улицы нельзя, 30 июня хозяйка спокойно находилась в доме, сообщает Могилевонлайн.

Но в некий момент она почувствовала присутствие постороннего. Как выяснилось, в дом забралась женщина лет 50-60-ти. Хозяйка спросила, как незваная гостья попала в дом. Та заявила, будто калитка открыта, и хозяйка приказала ей уйти.

Визитерша быстро скрылась. Оправившись от шока, женщина через несколько минут проверила деньги, которые хранились в паспорте в шкафу ее спальни. От лежавших там 650 рублей ни одной купюры не осталось. Потерпевшая сразу позвонила в милицию.

На месте преступления эксперты изъяли след руки, который, как оказалось, принадлежит неоднократно судимой 66-летней бобруйчанке. Женщину сразу задержали, она призналась в краже и вернула деньги. Возбуждено уголовное дело - по статье «Кража»