Шокировать публику привычное дело для Мерлина Мэнсона, который коллекционирует протезы

Он много времени проводил в больнице, проходя различные медицинские обследования, чтобы исключить опасные последствия, передаваемые по наследству его отцом, который прошел войну во Вьетнаме и подвергался там воздействию химоружия.

В те послевоенные годы в больнице нередко можно было встретить ветеранов боевых действий с ампутированными конечностями и другими частями тела.

По всей видимости, именно такое знакомство с протезами оказало сильно впечатление на будущего музыканта и определило род его увлечений.

Сейчас коллекция Мэнсона насчитывает более двухсот экспонатов.