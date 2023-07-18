Шокировать публику привычное дело для Мерлина Мэнсона, который коллекционирует протезы

Он много времени проводил в больнице, проходя различные медицинские обследования, чтобы исключить опасные последствия, передаваемые по наследству его отцом, который прошел войну во Вьетнаме и подвергался там воздействию химоружия.
В те послевоенные годы в больнице нередко можно было встретить ветеранов боевых действий с ампутированными конечностями и другими частями тела.
По всей видимости, именно такое знакомство с протезами оказало сильно впечатление на будущего музыканта и определило род его увлечений.
Сейчас коллекция Мэнсона насчитывает более двухсот экспонатов.
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