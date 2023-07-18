Группа Эльвиры Шатаевой, ее трагедия, и вот почему в СССР запретили женский альпинизм

В 1970 году Эльвира Шатаева удостоилась звания мастера спорта, которое в СССР при огромной конкуренции получить было довольно непросто.

Впрочем, у нее были и более ошеломительные достижения, например, восхождение на пики Коммунизма и Корженевской. Стоит отметить, что во время некоторых восхождений Шатаева была в исключительно женских группах.

В 1973 году Шатаева вместе с Клоковой, Белобородовой, Мухамедовой и Морозовой совершает траверс Ушбы — одной из вершин Большого Кавказа.

Так и образовалась чисто женская группа Шатаевой. Уже в 1974 году женщины заявили о готовности взойти на пик Ленина, на котором уже погибали альпинисты, в том числе и иностранные. В команде царила идеальная дисциплина и практически непрерывная подготовка.

2 августа 1974 года восхождение началось. Сначала погода была благоприятной, но позже пошел снег и начался сильный ветер. Впрочем, альпинисткам уже удалось добраться до вершины, но спуск оказался вообще невозможным (в том числе и по причине плохой видимости).

Группа Шатаевой планировала переждать непогоду, но ветер только усиливался и глава группы сообщила на базу, что две участницы восхождения плохо себя чувствуют.

7 августа альпинистки начали спуск. Во время спуска погибла Любимцева, затем умерли Васильева и Фатеева, а снаряжение унес ураган. Из-за урагана к группе Шатаевой не смогла пробиться и помощь.

Через некоторое время из жизни ушли и остальные альпинистки группы Шатаевой, которые до последних минут жизни жаловались по радиосвязи на плохую погоду. Эксперты пришли к заключению, что холод стал причиной всех членов группы Шатаевой.

После трагической гибели группы Шатаевой, в СССР официально запретили женский альпинизм.

Только спустя несколько лет спортсменам удалось добиться определенных послаблений, как минимум, женщинам разрешили совершать восхождения в составе мужских групп.