Джареду Лето уже 50 лет и, учитывая это, можно поразиться его внешности

Он никогда не был женат, однако, девушек за всю его актерскую карьеру у него было достаточно много - Скарлетт Йоханссон, Эшли Олсен, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон и другие.

Ни одна из них не смогла надолго удержать Джареда, не говоря уже о том, чтобы завести с ним семью.

Лето признался, что иметь детей - это большая ответственность, к которой он не готов, и тем более у него есть много вещей, о которых ему нужно позаботиться.