Что нужно посадить на огороде, чтобы там никогда не было колорадского жука

Дачникам приходится использовать химические средства, небезопасные для урожая. Но и они далеко не всегда дают результат. Однако есть простой и экологичный способ навсегда избавиться от колорадского жука, не приложив к этому особых усилий.

Для этого достаточно посадить на огороде растения, которые отпугивают вредителя и заставляют его держаться подальше.

Колорадский жук никогда не поселится на участке, где растут бархатцы, которые заодно украсят территорию.

Не выносит вредитель соседства с кориандром и тимьяном. Оба растения можно использовать для приготовления различных блюд.

Чтобы избавиться от колорадского жука, стоит посадить в огороде лук, чеснок, хрен, васоль, а также шалфей.