Лучшее удобрение для небывалого урожая томатов: нужно успеть до конца июля

Сделать это без удобрений не получится, но важно выбрать подкормку, которая точно даст желаемый результат.

Опытные дачники используют особую смесь, которая помогает им в разы увеличить урожай томатов. Но ее необходимо внести до конца июля.

Удобрение состоит их трех компонентов: измельченной яичной скорлупы, горчичного жмыха и древесной золы в равных пропорциях.

Все ингредиенты необходимо измельчить, а затем посыпать порошком грядку. В смеси содержатся вещества, которые не только обеспечат необходимое питание растениям, но и защитят их от болезней.