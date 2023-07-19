Лучшее удобрение для небывалого урожая томатов: нужно успеть до конца июля

00:45 2023-07-19

Каждый дачник мечтает вырастить большой урожай помидоров, которому позавидуют все соседи.

Сделать это без удобрений не получится, но важно выбрать подкормку, которая точно даст желаемый результат.

Опытные дачники используют особую смесь, которая помогает им в разы увеличить урожай томатов. Но ее необходимо внести до конца июля.

Удобрение состоит их трех компонентов: измельченной яичной скорлупы, горчичного жмыха и древесной золы в равных пропорциях.

Все ингредиенты необходимо измельчить, а затем посыпать порошком грядку. В смеси содержатся вещества, которые не только обеспечат необходимое питание растениям, но и защитят их от болезней.

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