Как приготовить удобрение для огорода из банановой кожуры: проверенный лайфхак

Для этого шкурки бананов нужно мелко нарезать, сложить в кастрюлю или ведро, залить чистой водой.
Будущее удобрение должно настаиваться до тех пор, пока в нем не образуются пузырьки. С этого момента состав можно использовать для полива огорода.
Секрет в том, что в банановой кожуре содержится большое количество компонентов, необходимых растениям. Это, например, фосфор, калий, кальций.
Единственный случай, когда использовать такую подкормку не рекомендуется – это период набор зеленой массы у растений. В это время им нужен азот, которого в банановой кожуре нет.
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