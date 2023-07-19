Как приготовить удобрение для огорода из банановой кожуры: проверенный лайфхак

Для этого шкурки бананов нужно мелко нарезать, сложить в кастрюлю или ведро, залить чистой водой.

Будущее удобрение должно настаиваться до тех пор, пока в нем не образуются пузырьки. С этого момента состав можно использовать для полива огорода.

Секрет в том, что в банановой кожуре содержится большое количество компонентов, необходимых растениям. Это, например, фосфор, калий, кальций.

Единственный случай, когда использовать такую подкормку не рекомендуется – это период набор зеленой массы у растений. В это время им нужен азот, которого в банановой кожуре нет.