В Беларуси провели первую операцию на позвоночнике с уникальным имплантатом

Эта важная процедура была выполнена на пациентке с правосторонней парамедианной грыжей межпозвонкового диска С5-С6 в РНПЦ травматологии и ортопедии. Разработанный в рамках государственной программы "Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг" имплантат представляет собой полимерно-композиционную конструкцию.

Использование таких имплантатов при хирургическом лечении заболеваний и повреждений позвоночника широко распространено за рубежом и обладает рядом преимуществ перед аналогичными изделиями.