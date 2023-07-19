Жительница Лиды, желая заработать на бирже, перевела мошенникам 62 тысячи рублей

Две жительницы Лиды решили заработать на бирже, но в итоге лишились крупных сумм, сообщает Белта со ссылкой на СК.

Одна из них, 52-летняя горожанка, зарегистрировалась на биржевой платформе в феврале нынешнего года. Как уточнили в СК, она "под кураторством мошенников перечислила более 62 тысяч рублей, но прибыли так и не получила".

В подобную ситуацию попала и 48-летняя землячка. Куратор по сайту заверил ее, что получить большой процент можно только, внеся крупные суммы. Для этого женщина взяла в банке кредит на 7,5 тысяч. Всего она перевела мошенникам более 8 тысчя рублей.

Сайт, где зарегистрировались эти женщины, был фишинговым, отмечают в СК. Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере.