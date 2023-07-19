Девочка упала в 10-метровый колодец В Глубокском районе, ее спас сосед-пенсионер, сообщает Витебское областное УМЧС.

Сообщение о происшествии спасатели получили 18-го июля в 17.46. В заброшенный колодец в деревне Лучайка упала девочка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что 5-летнего ребенка уже спас мужчина, который живет по соседству с семьей пострадавшей.

Как оказалось, девочка с сестрой собирала на заброшенном участке ягоды. Она оступилась, и упала в колодец. Ее сестра побежала, чтобы рассказать о случившемся. Та попыталась с помощью веревки достать ребенка из 10-метрового колодца, но у нее ничего не получилось.

Женщина стала звать на помощь соседей. 63-летний пенсионер принес лестницу, спустился по ней вниз и помог девочке выбраться из колодца.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у девочки переохлаждение, ее доставили в больницу.