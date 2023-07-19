104-летняя жительница Британии раскрыла секрет своего долголетия, он удивил многих

Жительница Великобритании в канун 105-го дня рождения раскрыла тайну своего долголетия, сообщает Лента.ру со ссылкой на Тhe Daily Mirror.

104-летняя Бетти Регнар из Ливерпуля, которая сегодня живет в пансионате для пожилых Westhaven Care Home, считает ключом к долгой жизни свой любимый алкогольный напиток. По ее словам, дожить до преклонного возраста, сохранив здравый ум, любопытство и оптимизм, ей помогло красное вино.

Бетти Регнар француженка. Она приехала в Британию следом за мужем в 1945-м, ей тогда было 27 лет.

Чтобы порадовать женщину в день ее 105-летия, сотрудники пансионата планируют пригласить на празднование юбилея кого-нибудь из Франции. Сама Бетти заявила, что в свой день рождения больше всего хочет отведать праздничный торт.