Ученые установили, почему сбросившие вес люди полнеют снова

14:15 2023-07-19

По мере развития ожирения мозг перестает реагировать на сигналы сытости. Из-за этого люди начинают есть еще больше.

Американские ученые объяснили, почему сбросившие вес люди опять набирают лишние килограммы, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Nature Metabolism.

Для контроля мозговой активности, сигнализирующей о сытости, специалисты в ходе своего исследования использовали МРТ. 

Результаты эксперимента показали, что у граждан с нормальным весом потребление жиров и сахара приводило к снижению активности только в нескольких областях мозга, принимающих участие в регуляции чувства голода. Но у людей с ожирением ученые никакой реакции на эти питательные вещества не обнаружили.

Специалисты в итоге пришли к выводу: по мере развития ожирения мозг перестает реагировать на сигналы сытости. Из-за этого люди начинают есть еще больше. Кроме этого, после похудения реакция мозга на прием еды у них осталась прежней.

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