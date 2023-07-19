Огородник со стажем посоветовал, что делать, чтобы помидоры не трескались: никакая химия не нужна

Полив - один из важнейших факторов ухода, если все делать правильно, риск растрескивания будет сведен к минимуму. Увлажняем раз в 5 дней, желательно у утреннее время.

Под куст выливаем по 5 л. Если получается поливать только раз в неделю, то льем под каждое растение по 10 л.

Если начинается жара, поливаем через три дня и лучше вечером. При прохладной погоде можно поливать днем, чтобы температура воздуха прогрелась хотя бы до +15.

Идеальный вариант - система капельного орошения.

Своевременная подкормка до появления первой завязи укрепляет иммунитет, что пригодится в дальнейшем при колебаниях температуры. Используем биопрепараты.

В фазу цветения удобряем составами с фосфором и калием. Во время плодоношения подкармливаем комплексными минеральными препаратами или органикой.

Подкормку даем два раза в месяц, при внесении удобрения томаты обязательно поливаем обычной водой, чтобы смягчить концентрацию.

Лучше использовать органические вещества с азотом.

Еще одна процедура для профилактики трещин на помидорах - это мульчирование. Эта мера оградит землю от пересыхания в летнюю жару, удержав в ней необходимую овощам влагу.

Когда делаем прищипывание или обрезку побегов, не спешим удалять сразу много зелени. Убираем максимум по 3 листа за неделю.

Лишняя влага, которая накопится после обильной обрезки, пойдет не в листья, а в плоды, вызывая трещины.

Важно также следить за температурой, она должна держаться в пределах 22-25 градусов. В жару, чтобы избежать растрескивания, помидоры надо затенять, оберегая от прямого солнца.

Делаем навесы, которые также защитят землю от избытка влаги в период ливней.

Ну и конечно, важно правильно выбрать сорт. Экземпляры, которые отличаются плотной толстой шкуркой, минимально подвержены риску растрескивания.

Предлагаем рекомендованные опытными дачниками сорта: Кентавр, Фаворит, Наша Маша, Арлекин, Подмосковный.

Кстати, розовые и желтые сорта все имеют предрасположенность к растрескиванию, выбирая эти виды, стоит обеспечить им тщательный уход.