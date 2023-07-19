Умер звезда «Бандитского Петербурга» актер Виктор Мелихов

Актер Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает МК со ссылкой на его коллегу Марка Горонка.

По словам Горонка, тело Мелихова несколько дней пролежало в квартире до того, как его обнаружили. Буквально до смерти артист снимался в новом кинопроекте.

Причина смерти Виктора Мелихова не раскрывается. Ему был 61 год.

За свою карьеру артист снялся более, чем в 60 кинопроектах. Наибольшую популярностьзвезде принесли роли в таких сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Убойная сила».