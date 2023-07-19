Топ-4 продукта для ускорения обмена веществ

Зачем ускорять метаболизм?

Человеческое тело — это биохимическая фабрика, которая постоянно производит вещества, необходимые для работы организма. Все эти химические реакции, которые поддерживают нашу жизнь, принято называть обменом веществ или метаболизмом. Их делят обычно на катаболические и анаболические. Катаболизм — это когда из сложных органических веществ образуются простые. Например, белки расщепляются до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот. Анаболизм — обратный процесс, при нём из простых соединений образуются сложные (например, при синтезе ДНК).

На слаженность всех этих процессов влияют наши индивидуальные особенности: например, пол, возраст или генетика. И чем выше скорость обмена веществ, тем меньше у человека шансов пополнеть — ведь именно от метаболизма зависит интенсивность сжигания калорий.

Впрочем, лишний вес — не единственный минус замедленного обмена веществ. Если жизненно важные реакции протекают вяло, то клетки не получают достаточного питания, и тогда в любом “цехе” биохимической фабрики нашего организма может произойти сбой. Что же делать, чтобы это изменить? Диетологи рекомендуют, помимо классики вроде соблюдения питьевого режима и занятий спортом… вы угадали — изменить рацион! В том числе, регулярно включать в меню продукты, которые улучшают обменные процессы.

Кофе

Кофеин увеличивает скорость метаболизма, сжигая калории даже в тот момент, когда человек находится в состоянии покоя. Доказал это эксперимент, проведенный британскими учёными. Группа испытуемых в рамках опыта принимала по 100 миллиграммов кофеина, в результате через 150 минут обмен веществ у них усиливался на 3-4%. А повторный приём кофеина ускорял метаболизм уже на 8-11%.

Интересно, что ускорение обмена веществ от чашки крепкого кофе ярче проявляется у тех, кто не обременен лишним весом. У них сжигание жира повышается на целых 29%, в то время как у полных оно достигает лишь 10%. Этому феномену было посвящено швейцарское исследование.

В тандеме с кофеином прекрасно работает зелёный чай, особенно улун и матча. Эти напитки увеличивают расход энергии и стимулируют окисление жиров.

Белковые продукты

Еда, богатая белком (мясо, морепродукты, рыба, яйца, молочка, бобовые, орехи и семена) тоже разгоняет обмен веществ, причем на несколько часов. А все потому, что на её переваривание организму нужно больше энергии. Это называют термическим эффектом. Исследования подтверждают, что белковые продукты повышают метаболизм на 15–30% — по сравнению с углеводами (5–10%) и жирами (0–3%). Так что диеты, богатые протеином, отлично сказываются на скорости обмена веществ.

Что касается бобовых, то они содержат ещё и пищевые волокна, в том числе резистентный (неперевариваемый) крахмал и клетчатку. Организм использует их в качестве пребиотика — то есть, для питания полезных бактерий, живущих в кишечнике. А они, между прочим, тоже влияют на обмен веществ! Одно из исследований показало, что бактерии производят особые жирные кислоты с короткой цепочкой (в них меньше шести атомов углерода), которые помогают организму сжигать жир и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Перец чили

Ещё один полезный для метаболизма продукт — перец чили. В нём содержится алкалоид капсаицин. Обзор 20 исследований показывает, что капсаицин (из добавок или самого перца) помогает телу сжигать около 50 дополнительных калорий в день. Это приводит к значительным потерям веса через 1-2 года. Также было отмечено, что регулярное употребление капсаицина снижает уровень жировой ткани в брюшной полости, уменьшает аппетит и потребление энергии. Учёные отмечают, что, хотя капсаицин не стоит считать волшебной палочкой для похудения, он может быть включен в программы по снижению веса.

Кстати, доказано, что добавление в еду кайенского перца увеличивает количество жира, сжигаемого для получения энергии, особенно после жирной пищи. Однако этот жиросжигающий эффект действует в основном на людей, не привыкших к употреблению острых специй. По крайней мере, к такому результату пришли американские исследователи.

Имбирь

Впечатляет своими свойствами и имбирь. Он активизирует секрецию желудочного сока, улучшая тем самым пищеварение и ускоряя метаболизм. Причина подобного эффекта — растительный алкалоид гингерол (именно он придаёт пряности острый и резкий вкус). Это вещество уменьшает уровень сахара в крови и стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Это продемонстрировали опыты на крысах.

У имбиря есть ещё одна суперспособность: горячий чай из него многим помогает быстрее испытать ощущение сытости. К такому выводу пришли учёные из США, которые пригласили для участия в эксперименте мужчин разного возраста. Во время завтрака им подавали горячий напиток с двумя граммами порошка имбиря. Испытуемые отмечали, что к следующему приёму пищи они не успевали проголодаться, поэтому съедали меньше.