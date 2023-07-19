Госдеп одобрил продажу американских ракет AMRAAM Германии на $2,9 млрд

Пресс-служба Пентагона уведомляет, что Государственный департамент США согласовал продажу ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" немецким войскам. Известно, что сумма возможной сделки может превысит $2,9 миллиарда. Также в американском оборонном ведомстве рассказали, что бундесвер хочет приобрести не менее 969 ракет AMRAAM у оружейного концерна Raytheon.

В пресс-релизе Пентагона отмечается, что продажа почти тысячи ракет Берлину пойдёт на пользу Соединённым Штатам, поскольку данная акция направлена на усиление обороны Североатлантического альянса.