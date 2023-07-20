Подоляк: теперь ни одна страна не пошлёт свои корабли на Украину

20 июля советник Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналистам издания "РБК", где публично заявил, что после выхода России из зерновых соглашений ни одно государство мира не примет решение об отправке своих кораблей в украинские морские порты.

Накануне Министерство иностранных дел РФ объявило о нежелании Москвы продлевать зерновую сделку, срок действия которой истёк 17 июля. Также Россия отозвала гарантии безопасности судоходству в Чёрном море, заверив, что Минобороны страны будет расценивать как военные цели любые суда, заходящие в порты Украины.