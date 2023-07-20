Как избавиться от муравьев и тли с помощью чистотела: секреты опытных дачников

С его помощью можно очень быстро избавиться от майского жука, муравьев, тли и белокрылки без особых усилий.

Для приготовления такого средства нужно измельчить 2-3 растения и положить их в емкость, а затем залить водой.

Через 3 часа раствор следует процедить, добавить туда пару ложек жидкого мыла, чтобы состав лучше удерживался на растениях.

Опрыскивать огородные культуры таким настоем следует раз в неделю. Он не нанесет вреда урожаю и быстро прогонит вредителей.