Какие растения нельзя удобрять золой: памятка для дачников

Золой нельзя удобрять редис. От такой подкормки он будет хуже расти, а его листья быстро пожелтеют.

Не годится древесная зола и для подкормки щавеля. Для нормального роста ему нужна слабокислая почва.

Если золу насыпать в почву, на которой растут арбузы, хорошего урожая можно не ждать. Плоды моментально начнут гнить.

Удобрение из древесной золы идеально подходит для таких огородных культур, как помидоры и перец, капуста и лук, а также для винограда.