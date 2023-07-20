Какие растения нельзя удобрять золой: памятка для дачников

Золой нельзя удобрять редис. От такой подкормки он будет хуже расти, а его листья быстро пожелтеют.
Не годится древесная зола и для подкормки щавеля. Для нормального роста ему нужна слабокислая почва.
Если золу насыпать в почву, на которой растут арбузы, хорошего урожая можно не ждать. Плоды моментально начнут гнить.
Удобрение из древесной золы идеально подходит для таких огородных культур, как помидоры и перец, капуста и лук, а также для винограда.
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