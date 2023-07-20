Дачники рассказали, как вырастить небывалый урожай томатов с помощью обычной соды

00:59 2023-07-20

Сода помогает существенно увеличить урожай томатов, но только при условии ее грамотного применения.

Для подкормки растений используется раствор, приготовленный из столовой ложки соды, такого же количества стружки хозяйственного мыла и литра теплой воды.

Все компоненты следует тщательно перемешать, чтобы раствор получился однородным. После этого его нужно перелить в емкость  пульверизатором.

Раствор соды не может навредить растениям, поэтому их можно опрыскивать полностью, вместе с листьями и цветами.

Опрыскивание нужно проводить ранним утром или поздним вечером, иначе растения получат солнечные ожоги.

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