Дачники рассказали, как вырастить небывалый урожай томатов с помощью обычной соды

Для подкормки растений используется раствор, приготовленный из столовой ложки соды, такого же количества стружки хозяйственного мыла и литра теплой воды.

Все компоненты следует тщательно перемешать, чтобы раствор получился однородным. После этого его нужно перелить в емкость пульверизатором.

Раствор соды не может навредить растениям, поэтому их можно опрыскивать полностью, вместе с листьями и цветами.

Опрыскивание нужно проводить ранним утром или поздним вечером, иначе растения получат солнечные ожоги.