Масштабная воздушная тревога звучит в шести областях Украины

Ночью четверга, 20 июля, пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины экстренно сообщила, что воздушная тревога зазвучала в Харьковской и Николаевской областях государства. Позднее в украинском Минцифры рассказали, что сирены воздушной тревоги также начали работать в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Характерно, что ночью 20 июля журналисты газеты "Страна.ua" уведомили своих читателей о звуках взрыва во Львове, отметив, что воздушной тревоги во Львовской области прошлым вечером не было.