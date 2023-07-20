Исинбаева, выступившая против РФ, угодила в очередной скандал

Переезд Елены Исинбаевой в недружественное государство не остался без внимания. Олимпийскую чемпионку проверяет МОК.

Спортсменке было присвоено звание майора, которое она на своей странице в социальных сетях назвала номинальным, чем возмутила соотечественников. В этой же публикации Елена не постеснялась назвать себя "легендой легкой атлетики".

Стадион в Дагестане, названный в честь Исинбаевой, думают переименовать.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов последние заявления звезды спорта назвал серьезным сигналом, требующим особых действий в отношении легкоатлетки