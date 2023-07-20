Парень попал в больницу и сбросил 90 килограммов

23-летний Аман Хан из Индии оказался в больнице после потери сознания. Медики предупредили молодого человека о необходимости изменить образ жизни. В итоге он похудел на 90 килограммов, сообщает РИА Новости.

Прежде всего, Аман изменил рацион питания, сократил потребление алкоголя. Он также начал заниматься спортом. Молодой человек стал сочетать кардио, йогу и силовые тренировки.

Таким образом Хану удалось похудеть со 162-х всего до 72-х килограммов всего за полтора года. Такие результаты позволили ему найти новую работу. Мужчина стал экспертом в борьбе с лишним весом.

По словам Амана, похудение - не просто избавление от излишних килограммов. Это - обретение уверенности, нового импульса и здоровья.