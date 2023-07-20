Звезду французского кино Николя Бедоса обвинили в изнасиловании, он находится под следствием

Звезда кинофильмов «Прекрасная эпоха» и «Он и Она» Николя Бедос обвиняется в изнасиловании и находится под следствием, сообщает Газета.ру со ссылкой на французские СМИ.

Заявления на французского актера в прокуратуру Парижа подали четыре пострадавшие женщины. Уточняется, что поводом для этого послужили события 1 июня 2023 года.

Будучи в алкогольном опьянении, Бедос в отношении одной из женщин совершил действия сексуального характера. Остальные пострадавшие поддержаЛИ истицу и рассказали о пережитом насилии со стороны Николя Бедоса в разные годы.

В частности, одна из заявительниц обвиняет Бедоса в сексуализированном насилии в 1999 году, ей тогда было 26 лет. По словам женщины, Бедос тогда работал на французской киностудии Canal+ в художественным консультантом и актерским скаутом.

Но это обвинение в изнасиловании суд не будет рассматривать судом из-за истечения 20-летнего срока давности. Другой иск подала француженка, дружившая с Бедосом в подростковом возрасте. Она заявила, что артист изнасиловал ее в августе 2017 года.

Первое слушание по этому делу состоится в феврале 2024 года. Адвокат Бедоса Юлия Минковски от комментариев отказалась.