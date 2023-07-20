Житель Гродно нашел довоенный пистолет Walther в старом доме

Житель Гродно получил недавно по наследству дом. Приводя помещение в порядок, он нашел во время уборки старый пистолет.

Мужчина сообщил о находке в Октябрьский РУВД города Гродно, сообщает Newgrodno.by.

Гродненский межрайонный отдел Госкомитета судебных экспертиз провел судебную баллистическую экспертизу. Как было установлено, пистолет оказался револьвером системы Вальтер образца 1938 года калибра 9 мм.

Он изготовлен заводским способом, является ручным нарезным огнестрельным оружием. По данным экспертизы, он годен для стрельбы, пишет УВД Гродно.