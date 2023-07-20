Музыкант Боб Дилан избавляется от жилья в Европе

Американский певец Боб Дилан надумал избавиться от европейского жилья. 82-летняя звезда выставил на продажу свое поместье в Шотландии, которым владел с 2006-го года, сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Издание уточняет, что речь идет о трехэтажном особняке около деревни Нети-Бридж. Главный дом поместья был построен в начале 20-го столетия, он имеет площадь 1680 квадратных метров. Дилан купил апартаменты за 2,9 миллиона долларов, а новому владельцу предлагают приобрести их за 3,9 миллиона долларов.

Внутри виллы 16 спален, 11 ванных комнат, 4 гостиные и 2 кухни. Кроме того, есть садовая и музыкальная комната, офисы, бильярдная, мастерская, старый угольный погреб. В здании имеется отдельное крыло с комнатами для персонала и гостей.

На территории поместья также расположены 3 коттеджа с четырьмя спальнями.