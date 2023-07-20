Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по цвету глаз и мочке уха

Например, рыжие волосы могут говорить о предрасположенности к раку кожи, а обладатели голубых, зеленых или серых глаз в сочетании со светлой кожей имеют повышенный риск рака глазных яблок.

Складка на мочке уха сигнализирует о проблемах с сердцем, так как кожа деформируется из-за низкого кровотока, вызываемого скоплением бляшек в артериях.

Обладатели больших носов реже болеют вирусными заболеваниями, а алкоголизм чаще встречается у кареглазых людей.

О сексуальном либидо говорит размер челюсти, например, женщины с крупными подбородками наиболее сексуально активны.

Левши чаще правшей страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта, но зато быстрее восстанавливаются после инсульта.