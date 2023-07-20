Ученые назвали неожиданную опасность минеральной воды

Ученые напомнили, что есть много видов минеральных вод.

Например гидрокарбонатная вода будет полезна при мочегонной болезни и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но при гастрите ее лучше не употреблять. Также эта вода может повысить артериальное давление, так что на это тоже нужно обращать внимание.

Еще эксперты отметили, что минеральная вода едва ли не возглавляет список напитков, которые чаще всего подделывают.

В поддельной воде может быть повышено содержание свинца, ртути или хлорного вибриона.

Специалисты советуют внимательно изучать этикетку продукта, а еще лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением.