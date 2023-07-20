Человек за обложкой: лучшие фильмы о великих писателях

Мы выбрали для вас из огромного числа биографических фильмов о великих литераторах несколько наиболее удачных. Все они помогут не только немного заглянуть в душу гениальных авторов, но и по-другому посмотреть на их произведения.

Когда кинематографистам удается достойно перенести на экран сложную книгу, это всегда праздник, но еще больше поражает, когда у них получается снять хороший фильм про самого писателя.

Хорошая литература способна проникнуть в душу читателю, изменить его и вдохновить на что-то новое. То же самое кино делает со зрителем.

«Уайльд» (1997) − Оскар Уайльд Оскар Уайльд был не только автором знаменитого романа «Портрет Дориана Грея», множества пьес, поэм и остроумных афоризмов. Также он считался одной из самых скандальных фигур своего времени, одиозное отношение общества к которому до сих пор является предметом исследования для многих историков. Для воплощения такого человека на экране был необходим кто-то не менее интересный и значимый, так что выбор Стивена Фрая на роль Уайльда можно назвать одним из самых удачных попаданий в истории кино. Ему удалось настолько слиться с известным писателем, что сейчас очень трудно воспринимать их по отдельности. Сам фильм относится к биографии Уайльда достаточно бережно, так что нужно быть готовым к большому количеству откровенных сцен и жестоким эпизодам судебных процессов. Но отличный монтаж и блестящий актерский состав (кроме Фрая в картине снялись Майкл Шин, Джуд Лоу и Ванесса Редгрейв) делают просмотр крайне увлекательным.

«Капоте» (2005) – Трумэн Капоте Несмотря на то, что библиография Капоте насчитывает десятки пьес, романов и сборников, больше всего он известен благодаря небольшой новелле, которую сам считал одним из своих самых неудачных произведений, - речь идет о «Завтраке у Тиффани». Но фильм «Капоте» сосредоточен ни на этой, а на другой работе автора. Это настоящий детектив о том, как в 1959 году Капоте узнал о зверском убийстве семьи фермера из Канзаса и загорелся идеей написать про это документальный роман. С хваткой настоящего детектива он берется за расследование дела, опрашивает свидетелей и даже сближается с убийцами. Помогает ему близкая подруга и автор известного романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Расследование Капоте перерастает в роман «Хладнокровное убийство». «Капоте» можно назвать едва ли не единственным представителем странного жанра «биографического детектива», что уже делает его очень любопытным. Но главное сокровище фильма – играющий писателя Филип Сеймур Хоффман, который настолько хорошо вжился в роль, что даже получил за нее «Оскар».

«Последнее воскресенье» (2009) – Лев Толстой Фильмов про Льва Толстого едва ли не больше, чем экранизаций его произведений. Но из всех мы решили выбрать самый необычный – снятый британцами авторский проект про последний год жизни Льва Николаевича и его окружение в тот период. Картина содержит очень много нюансов, которые раскрывают русское дворянство со многих сторон, пусть порой и не слишком привлекательных. Пасторальная картинка чередуется с довольно мрачными сценами, а мотивы творчества Толстого переплетаются с его жизнью. Льва Толстого сыграл Кристофер Пламмер, который был номинировал за эту роль на «Оскар», а роль его супруги Софьи Андреевны досталась Хеллен Миррен (стоит отметить, что актриса русская по происхождению, а ее предки упоминаются в «Войне и мире»).

«Спасти мистера Бэнкса» (2013) – Памела Треверс Особая магия книжек про Мэри Поппинс завораживает детей и взрослых уже 85 лет. Не смог противостоять ей даже сам Уолт Дисней, который потратил много лет и нервных клеток на то, чтобы уговорить Памелу Треверс продать ему права на экранизацию ее сказки. «Спасти мистера Бэнкса» как раз и рассказывают про эти события. Картина сосредоточена на отношениях Треверс и Диснея, их постоянных спорах и попытках писательницы отстоять каждую строчку своего произведения. Все это чередуется со сценами детства Памелы и историей ее отца, который стал прототипом книжного мистера Бэнкса. Это невероятно добрый, солнечный и по-приятному грустный фильм, который погружает в детство ни хуже, чем сами книжки про Мэри Поппинс. Играющая Треверс Эмма Томпсон гениальна, Колин Фаррелл в роли отца писательницы выдает свою лучшую роль, а вот Том Хэнкс не очень похож на Уолта Диснея, но это ни капельки не мешает просмотру.