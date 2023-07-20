Эксперты в очередной раз подтвердили полезные для организма человека свойства блюд из рыбы

Рыба может предотвратить образование бляшек. Кроме того, присутствие рыбы в рационе положительно влияет на психическое здоровье и может снизить риск развития депрессии.

Из-за высоко концентрации витамина D рыба хорошо влияет на качество сна и снижает риск аутоиммунных заболеваний.

Также блюда из рыбы очень полезны беременным, так как хорошо поддерживают здоровье будущей мамы и способствуют гармоничному развитию малыша. А еще в рыбе присутствует форма витамина A, который улучшает зрение.