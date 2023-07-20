МИД России: США требуют от Зеленского наступать любой ценой

12:20 2023-07-20

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что США требуют от Владимира Зеленского продолжать контрнаступление на Украине любой ценой.

Она отметила, что американцы не довольны текущей ситуацией на театре военных действий.

Режим Зеленского под давлением США должен оправдать вложенные в него средства и продолжать наступление, несмотря на его кровопролитный характер.