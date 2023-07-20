Военный две недели прятал любовницу в шкафу на секретной базе

Женщину обнаружили офицеры, которые вывели ее с территории базы и в срочном порядке депортировали из Великобритании.

Оказалось, что один из сотрудников авиабазы познакомился с ней в 2019 году. Она родилась в Юго-Восточной Азии, но жила в Европе и имела гражданство Нидерландов.

В начале января женщина хотела вернуться обратно в Нидерланды, но столкнулась с проблемами из-за коронавируса, тогда военнослужащий приютил ее на авиабазе.

Он провез любовницу туда в багажнике машины, а потом две недели прятал ее в небольшой комнате со шкафом. Представители ВМФ опровергли, что женщина могла быть связана с иностранными спецслужбами.